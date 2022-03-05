Помощник С. Индзаги — о победе над «Салернитаной»: мы увидели «Интер», который все знают

Массимилиано Фаррис, помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, поделился эмоциями от победы в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Салернитаной» (5:0).



«В такой трудный момент мы знали, что нам нужна искра, чтобы снова двигаться вперёд. «Салернитана» не проигрывала на протяжении четырёх матчей и имела шанс забить в первые минуты. Мы готовились атаковать, использовать фланги, и всё, чего мы хотели, это увидеть, как Мартинес и Джеко празднуют голы.



К сожалению, в последнее время у нас не было возможности достаточно поработать на тренировках, потому что была, как показалось, бесконечная череда матчей. Но мы провели большую психологическую работу. Полагаемся на силу этой команды, и в этот вечер мы увидели «Интер», который все знают», — цитирует Фарриса Milan News 24 со ссылкой на Sky Sport Italia.

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