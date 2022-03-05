«Атлетико» готов заплатить за трансфер Вейналдума € 20 млн

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, в услугах 31-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Атлетико». Мадридский клуб готов заплатить за трансфер Вейналдума € 20 млн.



Напомним, Вейналдум перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года. Изначально нидерландский футболист должен был перейти в «Барселону», но в последний момент решил продолжить карьеру в стане парижан. В нынешнем сезоне Вейналдум принял участие в 28 матчах за «ПСЖ», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Атлетико» в 26 матчах набрал 45 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.