Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022. Напомним, на этой стадии турнира санкт-петербургский клуб сыграет с владикавказской «Аланией».
«Это Кубок России, легко не будет. Команды из ФНЛ доказывают своей игрой, что их уровень достаточно высокий. Я думаю, что любая команда может дать бой любому противнику, поэтому нас ждёт очень сложный матч с командой, традиционно играющей хорошо дома. Думаю, что напряжение, борьба, движение будут на самом высоком уровне. Повторю: это кубковый матч, в них легко не бывает никому», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.
- 5 марта 2022
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