В «Динамо» прокомментировали итоги жеребьёвки 1/4 финала Кубка России
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Кубка России. Московская команда встретится с «Балтикой».
«Нас ждёт сложный и интересный матч. Уверен, на своём поле «Балтика» сделает максимум для выхода в полуфинал. У калининградцев симпатичная амбициозная команда под руководством Сергея Игнашевича. Менеджмент клуба тоже работает грамотно. Ну а кубковые матчи всегда непредсказуемы, будем готовиться. Здорово, что сыграем на одной из арен чемпионата мира, и надеемся, что наши болельщики традиционно поддержат команду, их присутствие очень важно для «Динамо», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо» в «телеграме».
Матч «Балтика» — «Динамо» должен состояться ориентировочно 19-21 апреля.
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