Пашинин будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» в матче с «Химками»
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Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива» на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».
«Дмитрий Лоськов не сможет исполнять обязанности главного тренера на завтрашней игре с «Химками» по причине болезни. Вместо него исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Команду к матчу готовит Марвин Комппер, – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».
Ранее «Локомотив» объявил об уходе из клуба главного тренера Маркуса Гисдоля. Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас московская команда, набрав 28 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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