Созин: спонсоры видят, что «Локо» перестал существовать? И Сёмин тут не поможет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации в московском «Локомотиве».



«Вчера я был на матче «Локомотива» – хотел посмотреть, как будет выглядеть команда после того, как ушёл тренер. Да, Гисдоль ушёл, зимой не было куплено серьёзных игроков, да новостей в принципе было мало. Но состав команды и до этого был сильный, легионеры не уехали.



Но вчера я увидел, при всём уважении к серьёзному спонсору клуба – РЖД, что «Локомотива» больше нет. Интересно, спонсоры видят, что клуб просто перестал существовать? И Сёмин тут не поможет. Хотя речь и не про то, что «Енисей» был хорош – они сами не поняли, как так сыграли.



Да, я видел слова Юрия Сёмина, что он не против вернуться в клуб в сложный момент. И да, в своё время он вместе с Филатовым создал серьёзный клуб. Не просто команду, а клуб, где все были на своих местах. Президент и главный тренер были на одной волне, а Сёмин был дома. Когда ушёл Филатов, то поезд немного шёл по своим рельсам. Потом что-то добавила Смородская, потом — Кикнадзе, а нынешнее руководство клуб просто развалило. Поэтому с нынешним менеджментом Сёмин помочь клубу не в состоянии. Нужны глобальные перемены», — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».