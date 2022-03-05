«Астон Вилла» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 5 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Саутгемптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. В роли резервного рефери выступит Тим Робинсон.



«Саутгемптон» в 26 матчах набрал 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (30) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).