Зинченко — о ситуации на Украине: я просто плачу, так уже неделю

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями от ситуации на Украине.



«Я просто плачу, так уже неделю. Где угодно, даже когда еду в машине с базы, я могу просто заплакать без причины», – цитирует Зинченко BBC.



Ранее футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко призвал международное сообщество принять самые жёсткие меры по отношению к российскому спорту. В том числе, он потребовал дисквалифицировать всех российских спортсменов.



Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.

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