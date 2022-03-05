«Ньюкасл» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



«Ньюкасл»: Дубравка, Таргетт, Бёрн, Шер, Крафт, Шелви, Уиллок, Фрейзер, Мёрфи, Жоэлинтон, Вуд.



Запасные: Дарлоу, Дамметт, Ласселлс, Манкильо, Альмирон, Гимарайнс, Лонгстафф, Сент-Максимен, Гейл.



«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Кукурелья, Лампти, Гроос, Альсате, Модер, Троссард, Уэлбек.



Запасные: Стил, Робертс, Биссума, Кайседо, Лаллана, Мак Аллистер, Марч, Фергюсон, Мопе.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Константин Хатцидакис и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Крис Кавана.