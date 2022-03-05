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«Астон Вилла» и «Саутгемптон» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

«Астон Вилла» и «Саутгемптон» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии
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Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Саутгемптона» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Саутгемптон».

«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Мингз, Чемберс, Кэш, Рэмси, Луис, Макгинн, Коутиньо, Ингс, Уоткинс.

Запасные: Ольсен, Хос, Буэндия, Кризен, Ирогбунам, О’Райли, Сансон, Бэйли, Траоре.

«Саутгемптон»: Форстер, Перро, Стивенс, Беднарек, Ливраменто, Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Праус, С. Армстронг, Броя, Адамс.

Запасные: Кабальеро, Валери, Уолкер-Питерс, Диало, Дженепо, Редмонд, Смоллбоун, Армстронг, Уолкотт.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. В роли резервного рефери выступит Тим Робинсон.

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