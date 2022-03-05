«Вильярреал» уступил «Осасуне» в матче 27-го тура Примеры

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Вильярреал». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 63-й минуте отличился нападающий Чими Авила, ему ассистировал Рубен Гарсия.

Авила забивает в ворота «Вильярреала»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Антонио Мартинес Морено и Диего Сантаурсула Агадо. Резервным рефери выступал Хосе Антонио Санчес Вильялобос.



После 27 сыгранных туров «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Жёлтая субмарина» имеет в своём активе 42 очка. «Осасуна» с 35 очками после 27 туров находится на девятой строчке в таблице.