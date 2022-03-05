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«Кристал Пэлас» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Кристал Пэлас» одержал победу в матче с «Вулверхэмптоном»
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» принимал «Кристал Пэлас». Гости одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий Жан-Филипп Матета.

Матета выводит «Кристал Пэлас» вперёд:

На 34-й минуте форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха реализовал пенальти в ворота «Вулверхэмптона».

Гол Заха:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогали ему ассистенты Эдвард Смарт и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступал Крейг Поусон.

«Вулверхэмптон» в 27 матчах набрал 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (33) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
05 марта 2022, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 19'   0:2 Заха – 34' (пен)
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