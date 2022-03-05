«Барселона» перебила предложение «Баварии» по защитнику «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен в летнее трансферное окно покинет команду. Датский защитник отклонил предложения английских команд в знак уважения к лондонцам, но по-прежнему входит в сферу интересов «Баварии» и «Барселоны». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, испанский клуб сделал Кристенсену предложение лучше, чем немецкий. На следующей неделе представители двух сторон должны вновь встретиться, чтобы согласовать условия перехода футболиста на правах свободного агента.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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