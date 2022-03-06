«Реал» — «Реал Сосьедад»: хозяева дважды забили за три минуты, доведя счёт до разгромного

В ночь с 5 на 6 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимает «Реал Сосьедад».



На 76-й минуте нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема забил с 11-метрового. На 79-й минуте форвард «Реала» Марко Асенсио довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Даниэль Карвахаль.

Гол Бензема:

Результативный удар Асенсио:

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Ранее на 10-й минуте пенальти в ворота «Реала» реализовал нападающий гостей Микель Оярсабаль. На 40-й минуте забил полузащитник «сливочных» Эдуарду Камавинга, ему ассистировал Лука Модрич. На 44-й минуте результативный удар нанёс Модрич, пас оформил Карим Бензема.



Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севилья и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступает Гильермо Конехеро Санчес.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад».



После 26 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 60 очков. «Реал Сосьедад» с 44 очками находится на шестом месте в таблице.