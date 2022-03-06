«Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура испанской Примеры

В ночь с 5 на 6 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Реал Сосьедад». Хозяева одержали победу — 4:1.
На 10-й минуте пенальти в ворота «Реала» реализовал нападающий гостей Микель Оярсабаль. На 40-й минуте забил полузащитник «сливочных» Эдуарду Камавинга, ему ассистировал Лука Модрич. На 44-й минуте результативный удар нанёс Модрич, пас оформил Карим Бензема.
Камавинга забивает ответный мяч:
На 76-й минуте нападающий «Королевского клуба» Карим Бензема забил с 11-метрового. На 79-й минуте форвард «Реала» Марко Асенсио довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Даниэль Карвахаль.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступал Гильермо Конехеро Санчес.
После 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 63 очка. «Реал Сосьедад» с 44 очками находится на шестом месте в таблице.
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