«Гранада» отправила в отставку Роберта Морено

«Гранада» объявила об отставке главного тренера клуба Роберта Морено.

«Хотим поблагодарить Роберта Морено за его работу и самоотверженность в течение этого периода, и мы желаем ему всяческих удач в будущем», — говорится в заявлении.

После 27 туров чемпионата Испании «Гранада» занимает семнадцатое место в турнирной таблице, записав в свой актив 25 очков. От зоны вылета команду отделяют три очка. В своём последнем матче «Гранада» уступила «Валенсии» со счётом 1:3. Безвыигрышная серия команды в чемпионате Испании составляет девять игр (три ничьи и шесть поражений).

В следующем туре испанской Примеры «Гранада» сыграет с «Эльче».

Морено возглавлял «Гранаду» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом было рассчитано до 2023 года.

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