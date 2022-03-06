Сергей Иванов: говорил с Гинером. В ЦСКА не предвидится отъезд легионеров

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил мнение о возможном отъезде легионеров в футбольном ЦСКА из-за тяжёлой геополитической обстановки.
«Отъезд баскетболистов ЦСКА для меня был предсказуем. Но ведь не все отъехали. Два американца остались, ну и тренер. В ряде клубов уехали все. Это индивидуальное решение каждого.
В футбольном ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после матча, никаких намёков со стороны игроков нет. Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции станет понятно только через две-три недели. Не раньше», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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