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Джордже Деспотович: из «Арсенала» никуда уходить не собираюсь

Джордже Деспотович: из «Арсенала» никуда уходить не собираюсь
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Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович заявил, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.

«Из «Арсенала» никуда уходить не собираюсь», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Джордже Деспотович провёл 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Джордже в € 5 млн. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга» и «Рубина». Также он играл в сербской «Црвене Звезде», бельгийском «Локерене», казахстанских «Кайрате», «Астане», «Тоболе» и в ряде других клубов.

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