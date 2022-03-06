Джордже Деспотович: из «Арсенала» никуда уходить не собираюсь

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович заявил, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.

«Из «Арсенала» никуда уходить не собираюсь», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Джордже Деспотович провёл 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Джордже в € 5 млн. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга» и «Рубина». Также он играл в сербской «Црвене Звезде», бельгийском «Локерене», казахстанских «Кайрате», «Астане», «Тоболе» и в ряде других клубов.