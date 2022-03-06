Лоськова требовали без «и.о.», Жемалетдинов отбирал мяч у Баринова. Фото победы «Локо»

6 марта в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встречался с «Химками». Матч завершился драматичной победой железнодорожников со счётом 3:2. Примечательно, что 4 из 5 голов в этой встрече забили зимние новички команд.



Тренер «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).



«Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду после неудачной кубковой игры. И ребят за характер, так как игра складывалась непросто. Считаю, что заслуженно победили, ответили на пропущенный гол. Огромное спасибо ребятам за то, что проявили волевые способности.



Возможная дисквалификация Кухты? Это не касается сегодняшней игры», — передаёт слова Пашинина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.