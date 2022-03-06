Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами.



Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, в законе закрепляются такие понятия, как «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерская информация».



Теперь инсайдерской информацией будет считаться то, что определяется в качестве таковой общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого ею вида спорта и проводимых соревнований.



Согласно закону, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги обязаны утвердить перечни инсайдерской информации и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах в течение пяти дней с момента их утверждения.



Организаторы соревнований должны включать в регламенты официальных соревнований требования о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта и меры, направленные на реализацию таких требований.

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