Кутепов по-прежнему не вернулся в общую группу «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов продолжает работу по индивидуальной программе из-за травмы. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.
«Кутепов работает в индивидуальном режиме — старое повреждение пока не даёт ему заниматься в общей группе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
28-летний Кутепов в нынешнем принял участие в восьми матчах во всех турнирах, не отметившись в них голевыми действиями. Соглашение российского защитника со «Спартаком» истекает в конце сезона. Стороны пока не пришли к соглашению по новому контракту.
Сегодня, 6 марта, команда Паоло Ваноли на выезде проведёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
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