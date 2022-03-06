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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Кутепов по-прежнему не вернулся в общую группу «Спартака»

Кутепов по-прежнему не вернулся в общую группу «Спартака»
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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов продолжает работу по индивидуальной программе из-за травмы. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Кутепов работает в индивидуальном режиме — старое повреждение пока не даёт ему заниматься в общей группе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

28-летний Кутепов в нынешнем принял участие в восьми матчах во всех турнирах, не отметившись в них голевыми действиями. Соглашение российского защитника со «Спартаком» истекает в конце сезона. Стороны пока не пришли к соглашению по новому контракту.

Сегодня, 6 марта, команда Паоло Ваноли на выезде проведёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

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