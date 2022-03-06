Кутепов по-прежнему не вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов продолжает работу по индивидуальной программе из-за травмы. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.



«Кутепов работает в индивидуальном режиме — старое повреждение пока не даёт ему заниматься в общей группе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

28-летний Кутепов в нынешнем принял участие в восьми матчах во всех турнирах, не отметившись в них голевыми действиями. Соглашение российского защитника со «Спартаком» истекает в конце сезона. Стороны пока не пришли к соглашению по новому контракту.



Сегодня, 6 марта, команда Паоло Ваноли на выезде проведёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».