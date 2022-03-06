Хавбек «Крыльев Советов»: нам некого бояться: уже играли со всеми и побеждали

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился эмоциями от ничьей с тульским «Арсеналом» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
«Мы стартовали позже, чем остальные. Некоторые команды находятся в тонусе, в отличие от нас. Была хорошая игра, но сегодня не наш день. Да, пропустили два гола, но показали хорошую игру. Где-то физически не хватает сил, но мы стараемся, работаем. Думаю, с каждым матчем «Крылья» будут прибавлять.
Мы не берём другие команды, а говорим о том, как себя чувствуем. Мы не собираемся подстраиваться под кого-то по игре, играем в свою игру, но пока чуть тяжеловато.
За Пиняева я только рад. Серёженька у нас шустрый, быстрый, поэтому в концовках ни один защитник в мире его не поймает (смеётся). Мы команда, поэтому болеем друг за друга.
Задача «Крыльев» на оставшуюся часть сезона — забраться как можно выше, побеждать в каждом матче. Нам некого бояться: уже играли со всеми и побеждали», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 6 марта 2022
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