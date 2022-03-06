«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби благодаря дублям Мареза и Де Брёйне

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Хозяева одержали победу — 4:1.
На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 22-й минуте отличился нападающий «МЮ» Джейдон Санчо, голевой пас отдал Поль Погба.
На 28-й минуте результативный удар нанёс Де Брёйне. На 69-й минуте гол на свой счёт записал форвард «МС» Рияд Марез, результативную передачу оформил Де Брёйне.
Де Брёйне выводит «Сити» вперёд:
В добавленное ко второму тайму время Марез сделал дубль.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Саймон Беннетт и Скотт Леджер. В роли резервного рефери выступал Эндрю Мэдли.
«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».
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