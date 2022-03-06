Скопинцев: дай Промесу пробить так ещё 10 раз — не факт, что залетело бы
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«С точки зрения результата матч сложился неудачно. Второй тайм играли достойно, проявили характер. Пацаны все молодцы, что не сдались и бились.
Дай Промесу пробить так ещё 10 раз — не факт, что залетело бы», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Московский «Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41), который также имеет матч в запасе.
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