Скопинцев: дай Промесу пробить так ещё 10 раз — не факт, что залетело бы

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



«С точки зрения результата матч сложился неудачно. Второй тайм играли достойно, проявили характер. Пацаны все молодцы, что не сдались и бились.



Дай Промесу пробить так ещё 10 раз — не факт, что залетело бы», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Московский «Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41), который также имеет матч в запасе.