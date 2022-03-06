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«Судейство средненькое». Скопинцев — о работе Карасёва на матче «Динамо» — «Спартак»

«Судейство средненькое». Скопинцев — о работе Карасёва на матче «Динамо» — «Спартак»
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил судейство Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Степашин сказал: «Спасибо за удаление»? А что вы от меня ждёте? Судейство средненькое. Обычно всё на уровне. Карасёв? С нашей стороны — и «Спартака», и «Динамо» — можно быть более решительным и трактовать моменты одинаково. Я вообще не вправе говорить что-то о Карасёве, потому что он обслуживает европейские матчи, а я не играю на этом уровне», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Московский «Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41), который также имеет матч в запасе.

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