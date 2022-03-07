Пиоли после победы «Милана» над «Наполи» назвал «Интер» фаворитом в борьбе за титул

56-летний итальянский наставник «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 28-го тура чемпионата Италии, в которой «россонери» на выезде обыграли «Наполи» (1:0).

«Это три важных очка, «Милан» обыграл сильную команду, которая доставила нам много проблем, потому что ребята очень, очень усердно работали и заслужили эту победу.

У нас есть очень ориентированный на атаку игрок слева в обороне, так что, если мы немного потеряем с точки зрения защиты, то этот риск однозначно равнозначен потенциалу, который у нас есть впереди. Мы старались быть агрессивными, Томори и Калулу очень хорошо поработали в защите с Осимхеном.

Мы хотели выставить агрессивную полузащиту, при этом, которая будет давать и качество, зная, что сможем найти пробелы между их линиями. Мы были в игре от начала до конца, это была хорошая игра, но впереди еще более сложные матчи.

Фаворит в борьбе за чемпионство в Серии А? Это по-прежнему «Интер», потому что они являются действующими чемпионами и у них есть матч в запасе. Это очень сильная команда, которая знает, что значит побеждать. Чем скорее у нас будет таблица, в которой все команды сыграют одинаковое количество игр, тем скорее мы сможем делать какие-то прогнозы», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» набрал в чемпионате Италии 60 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. У «Интера», который идёт вторым, на два очка меньше и одна игра в запасе. «Наполи» с 57 очками остался на третьей позиции.