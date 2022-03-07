«Милан» обновил достижение 1981 года в результате победы над «Наполи»

Вчера, в воскресенье, 6 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» («Сан-Паоло») в Неаполе «Наполи» в рамках 28-го тура итальянской Серии А встречался с «Миланом». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.

Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», «Милан» выиграл два выездных матча в чемпионате Италии у «Наполи» впервые с 1981 года.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Стефано Пиоли в 8-м туре чемпионата Италии обыграли на выезде «Наполи» со счётом 3:1, а Златан Ибрагимович в той встрече отметился дублем.

«Милан» набрал в чемпионате Италии 60 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. У «Интера», который идёт вторым, на два очка меньше и одна игра в запасе. «Наполи» с 57 очками остался на третьей позиции.