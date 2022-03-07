Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» выглядел позорно в последние 25 минут игры с «Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл усомнился в правильности тактики «красных дьяволов» в игре с «Манчестер Сити».

«Во-первых, я хочу сказать: «Манчестер Сити» играл невероятно, особенно во второй половине игры. «Манчестер Юнайтед» сначала показал всё серьёзность своих намерений, но затем откатился назад. Команда выглядела позорно в последние 25 минут. Рангник впервые столкнулся с сильным соперником и ему тут же указали на его место», – цитирует игрока BBC.

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

Гол Мареза в игре с «Манчестер Юнайтед»:

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