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Анри выразил обеспокоенность по поводу психического здоровья Неймара

Анри выразил обеспокоенность по поводу психического здоровья Неймара
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри выразил обеспокоенность по поводу психического здоровья форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«В последних интервью Неймар часто говорил о своём самочувствии, о давлении, поэтому моя первая мысль: «С ним всё в порядке?» У него нет искры в глазах, он не наслаждается футболом. Он говорит, но вы слышите его? Он просит о помощи — у него в голове что-то происходит», — приводит слова Анри L'Equipe.

30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Форвард покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». За испанский клуб бразильский футболист играл до 2017 года, проведя 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 голевых передач. В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.

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