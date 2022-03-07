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Доменико Кришито решил не переходить в «Торонто» в марте

Доменико Кришито решил не переходить в «Торонто» в марте
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Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито завершит сезон в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 35-летний футболист отказался от перехода в «Торонто» в марте. Кришито принял такое решение, чтобы помочь «Дженоа» сохранить место в Серии А. Ранее сообщалось, что защитник заключил двухлетний контракт с клубом MLS.

Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

«Дженоа» в 28 матчах набрал 18 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.

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Источник: экс-защитник «Зенита» Кришито подписал 2-летний контракт с клубом МЛС
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