Доменико Кришито решил не переходить в «Торонто» в марте

Итальянский защитник «Дженоа» Доменико Кришито завершит сезон в чемпионате Италии, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 35-летний футболист отказался от перехода в «Торонто» в марте. Кришито принял такое решение, чтобы помочь «Дженоа» сохранить место в Серии А. Ранее сообщалось, что защитник заключил двухлетний контракт с клубом MLS.
Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
«Дженоа» в 28 матчах набрал 18 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.
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