Александр Сторожук — и.о. главного тренера «Краснодара» в матче с «Уралом»
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Александр Сторожук рассказал, как был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Краснодара» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом».
«Для меня это почётно. Это случилось вчера вечером. Поступил звонок от президента. Спросили: «Готов?» Я сказал, что готов», — приводит слова Сторожука «Матч ТВ».
Напомним, 2 марта «Краснодар» объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера команды. Немецкий специалист был назначен в «Краснодар» 13 января 2022 года.
«Краснодар» набрал 29 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (41).
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