«Сочи» вырвал победу у «Ростова» на 92-й минуте и поднялся на третье место

Сегодня, 7 марта, состоялся матч между «Ростовом» и «Сочи». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в игре забил Кристиан Нобоа на 92-й минуте матча. Эквадорец с 11-метровой отметки чётко пробил в верхний угол ворот. Мяч пролетел над руками Сергея Песьякова.

«Сочи» набрал 37 очков в 20 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».