«Сочи» вырвал победу у «Ростова» на 92-й минуте и поднялся на третье место
Поделиться
Сегодня, 7 марта, состоялся матч между «Ростовом» и «Сочи». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол в игре забил Кристиан Нобоа на 92-й минуте матча. Эквадорец с 11-метровой отметки чётко пробил в верхний угол ворот. Мяч пролетел над руками Сергея Песьякова.
«Сочи» набрал 37 очков в 20 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».
Комментарии
- 7 марта 2022
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
17:54
-
17:54
-
17:46
-
17:23
-
17:21
-
17:05
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:28
-
16:25
-
16:16
-
16:09
-
16:00
-
15:58
-
15:39
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:46
-
14:25
-
14:19
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
Партнерский контент