Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» вырвал победу у «Ростова» на 92-й минуте и поднялся на третье место

«Сочи» вырвал победу у «Ростова» на 92-й минуте и поднялся на третье место
Комментарии

Сегодня, 7 марта, состоялся матч между «Ростовом» и «Сочи». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в игре забил Кристиан Нобоа на 92-й минуте матча. Эквадорец с 11-метровой отметки чётко пробил в верхний угол ворот. Мяч пролетел над руками Сергея Песьякова.

«Сочи» набрал 37 очков в 20 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (18) — на 14-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
07 марта 2022, понедельник. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Нобоа – 90+2' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022