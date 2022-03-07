Кафанов — о матче с «Сочи»: думаю, на ничью мы наиграли

Главный тренер ФК «Ростов» Виталий Кафанов прокомментировал матч Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла ФК «Сочи» со счётом 0:1.

«Думаю, на ничью мы наиграли. Такой результат был бы более справедлив, ведь моменты были у обеих команд. В заявке не было многих игроков? В первую очередь защитников. Мы не досчитались сразу группы игроков. В то же время мы проверили молодых ребят, которые неплохо себя проявили. Что могу сказать о Кнудсене? Магнус технически обученный, выносливый. Несмотря на молодость, он уже ведёт себя на поле как лидер», — приводит слова Кафанова пресс-служба ФК «Ростов».

Напомним, единственный гол во встрече «Ростова» с «Сочи» с пенальти забил Кристиан Нобоа в компенсированное ко второму тайму время.