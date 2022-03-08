Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча РПЛ «Зенит» — «Уфа»

7 марта состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
Счёт в игре на 51-й минуте открыл Данил Круговой. Клаудиньо навесил с углового, далеко выбить мяч защите «Уфы» не удалось, а успевший на подбор Круговой сильным ударом послал мяч со средней дистанции в правую девятку. На 67-й минуте Малком на подступах к штрафной получил мяч от Артёма Дзюбы, обработал его и пробил. Алексей Журавлёв подставил ногу, но получилось очень неудачно — попав в неё, мяч полетел по высокой дуге Александру Беленову за шиворот.
«Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте.
- 8 марта 2022
-
00:52
-
00:32
-
00:21
-
00:15
-
00:05
- 7 марта 2022
-
23:53
-
23:45
-
23:33
-
23:22
-
23:21
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
21:47
-
21:38
-
21:31
-
21:23
-
21:14
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:35
-
20:07
-
20:06
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:30
-
19:18
-
18:40