«Зенит» забивает в 30 домашних матчах РПЛ подряд. Это рекордная серия сине-бело-голубых

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Это 30-й домашний матч сине-бело-голубых, в котором они забивают, что является рекордной серией в истории клуба.

Как информирует Opta, лишь два клуба превосходили «Зенит» по этому статистическому показателю. В период с 2005 по 2007 год московский ЦСКА забивал в 34 домашних матчах подряд. А рекордсменом является «Ротор» — 40 домашних матчей с голами подряд (1992-1995 годы).

Напомним, 7 марта состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 44 очка в 20 матчах. Сине-бело-голубые являются действующим чемпионом страны.