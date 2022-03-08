«Рассмотрим возможность применения санкций». Талалаев о пропущенном голе «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:2). Грозненцы пропустили второй гол да 91-й минуте матче.

«Там контратаки не было, там был наш аут. Когда футболисты не выполняют то, что мы на тренировках нарабатываем, особенно футболисты, вышедшие на замену, это невыполнение игровой дисциплины. Поэтому мы рассмотрим возможность применения определенных санкций. Потому что такие голы нельзя пропускать, особенно когда ошибки совершаются опытными игроками. У нас были пробелы в обороне, и они сказались. Это ошибки, которые связаны с перестроениями», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

«Ахмат» набрал 30 очков в 20 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (25) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).