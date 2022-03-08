«Палмейрас» следит за ситуацией с бразильскими футболистами из чемпионата России и Украины
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«Палмейрас» следит за ситуацией с бразильскими футболистами, которые выступают в чемпионатах России и Украины, сообщает Ge.globo.
По данным источника, наибольший интерес «Палмейрас» проявляет к нападающему «Шахтера» Фернандо, у которого есть контракт с украинским клубом до 2024 года. В 2018 году Фернандо перешёл в «Шахтёр» именно из «Палмейраса». Сумма трансфера составила € 24 млн.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке
Ранее УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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