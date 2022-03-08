Нападающий «Зенита» Вендел попал в сферу интересов «Флуминенсе», сообщает NETFLU.

По данным источника, в том случае, если «Флуминенсе» пройдёт в следующий раунд Кубка Либертадорес, то Вендел будет рассматриваться в качестве усиления для команды. Однако, клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны «Фламенго», который также интересуется форвардом.

Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года. Его контракт с питерским клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.

До этого УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).