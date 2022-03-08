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«Ньюкасл» хочет купить одноклубника Азмуна за € 60 млн. «Байер» требует за игрока € 90 млн

«Ньюкасл» хочет купить одноклубника Азмуна за € 60 млн. «Байер» требует за игрока € 90 млн
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Нападающий «Байера» Мусса Диаби может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 22-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Ньюкасл» хочет летом подписать французского форварда за £ 50 млн (€ 60,5 млн). «Байер же рассчитывает получить за продажу футболиста £ 75 млн (€ 90,75 млн).

Диаби выступает за немецкий клуб с 2019 года, куда перешёл из «Пари Сен-Жермен» за € 15 млн. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 22-летний форвард сыграл в 23 матчах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Отметим, что за «Байер» также выступает экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон»:

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