Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» начал переговоры с Эденом Азаром

«Ньюкасл» начал переговоры с Эденом Азаром
Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» начал переговоры о переходе с бельгийским полузащитником мадридского «Реала» Эденом Азаром, сообщает Defensa Central.

По информации источника, ожидается, что игрок покинет мадридский клуб летом, поэтому «сороки» уже пошли на контакт с игроком, чтобы стать первыми в гонке за него.

Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».

Мадридский «Реал» набрал 63 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Ньюкасл» в АПЛ занимает 14-е место, заработав 28 очков после 26 игр.

Новость по теме
Брат Эдена Азара высказался о будущем игрока в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022