«Ньюкасл» начал переговоры с Эденом Азаром

«Ньюкасл Юнайтед» начал переговоры о переходе с бельгийским полузащитником мадридского «Реала» Эденом Азаром, сообщает Defensa Central.



По информации источника, ожидается, что игрок покинет мадридский клуб летом, поэтому «сороки» уже пошли на контакт с игроком, чтобы стать первыми в гонке за него.



Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».



Мадридский «Реал» набрал 63 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Ньюкасл» в АПЛ занимает 14-е место, заработав 28 очков после 26 игр.

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