Тренер «Спартака» Ещенко сравнил Ваноли с Тедеско и Каррерой

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко сравнил действующего наставника красно-белых Паоло Ваноли с бывшими главными тренерами – Доменико Тедеско и Массимо Каррерой. Также Ещенко рассказал о своих функциях в тренерском штабе «Спартака».
«С Ваноли общаемся на английском. Он эмоциональный и требовательный. Как и Тедеско: требует, чтобы на тренировках все отдавались на 120 процентов, чтобы потом это в игру переходило. Мне нравится такой подход, такое мышление. Если сравнить Ваноли и Карреру — оба итальянцы, оба эмоциональные, хотят поменять психологию.
С Бакаевым общаемся, он хорошо провёл сборы. Он должен выходить и показывать себя на поле, а дальше уже решение будут принимать тренер и руководители. Взаимоотношения Соболева и Николсона? Все понимают, что конкуренция должна придавать сил. Тут надо варьировать, общаться, доносить, что не нужно опускать руки.
Какие у меня функции как у тренера? Очень тяжёлая работа, если честно. Раньше приходил, два часа позанимался и ушёл. А сейчас надо за час на поле выходить, после собирать инвентарь, помогать. Очень интересная работа, идейная. Нужно, чтобы твои идеи доходили до футболистов. Хочу набраться опыта, впитывать, а дальше посмотрим, что будет», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».
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