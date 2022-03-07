Федун спустился в раздевалку и поговорил с игроками «Спартака» после победы над «Динамо»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча с «Динамо» (2:0) спустился в раздевалку красно-белых и обратился к футболистам. Пресс-служба «Спартака» записала этот разговор на видео и добавила его в «бэкстейдж» матча.

«Мы были лучшими, и у нас впереди будут игры, которые мы должны пройти и победить. Вы видите, что вы сильнее, и вы должны это реализовывать на поле. Уже поменьше нервов, как было в конце, и больше уверенности. Остальное всё будет нормально», — сказал Федун в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» набрал 26 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Динамо» (39) — на 2-м месте в таблице. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (44).