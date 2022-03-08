В «Зените» прокомментировали победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Дерби «Динамо» — «Спартак» — одно из основных ещё с советских времён, можно вспомнить матчи с легендарными футболистами прошлого. То, что «Спартак» выиграл, — неудивительно и абсолютно заслуженно. Удивительно то, что «Динамо» играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки.

Матч «Зенита» со «Спартаком» в середине мая? Думаю, это будет один из интереснейших матчей второй половины чемпионата, и неважно, какое значение игра будет иметь в плане турнирного расположения для «Спартака» и «Зенита», — приводит слова Медведева ТАСС.