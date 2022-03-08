Нападающему «Ротора» сломали челюсть в матче с «Томью»
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Нападающий «Ротора» Камиль Муллин получил травму лица в матче 26-го тура ФНЛ с «Томью» (1:5). У форварда диагностирован перелом челюсти.
«После матча с «Томью» у Камиля Муллина диагностирован перелом нижней челюсти. На 85-й минуте встречи наш нападающий в игровом эпизоде получил удар в лицо от футболиста гостей и был вынужден покинуть поле. Скорейшего восстановления, Кама!» — сообщила пресс-служба футбольного клуба «Ротор» в «Инстаграме».
«Ротор» в 26 матчах набрал 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022. «Томь» (34) – на 12-м месте в таблице. Лидирует в соревновании «Оренбург», набравший 53 очка. На втором месте «Факел» (49). Замыкает тройку лидеров «Торпедо» (47).
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