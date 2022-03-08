38-летний Дани Алвес продлит контракт с «Барселоной» ещё на год. Клуб повысит ему зарплату

Дани Алвес, которому в мае исполнится 39 лет, продлит контракт с «Барселоной». Каталонский клуб готов предложить бразильскому защитнику соглашение сроком на один год, информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, «Барселона» готова повысить зарплату Алвесу по новому контракту. Ранее бразилец получал в стане сине-гранатовых минимальную зарплату, которую разрешено платить футболисту высшего дивизиона чемпионата Испании — € 155 тыс. в год.
Напомним, 38-летний Алвес был футболистом «Барселоны» с 2008 по 2016 год. Бразильский защитник вернулся в команду в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона. Он не мог выступать за «Барселону» до начала регистрационного зимнего окна. Алвес уже успел провести за «Барселону» 7 матчей, забить один гол, отдать три результативные передачи и заработать одно удаление.
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