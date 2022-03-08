Лапорта: я должен был уволить Кумана раньше. Хави отлично справляется

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что долго думал над увольнением экс-наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.
«Уже в конце прошлого сезона у меня было множество сомнений по поводу Кумана. Но Рональд дал понять, что хочет продолжать работать с «Барселоной». Я дал ему шанс из уважения к его статусу легенды, но в один момент увидел – дела идут плохо, ничего не ладилось. Тогда я должен был принять важное решение. Я сделал это, не теряя уважения к людям.
Оглядываясь назад, я должен был принять это решение раньше. Я должен был прислушаться к своей интуиции. Всегда буду помнить Рональда за его гол на «Уэмбли» и за то, что он в качестве тренера делал ставку на молодых игроков. Если Куман обижен, то, надеюсь, это пройдёт.
Хави? Он отлично справляется. Он любит клуб, хорошо знает его и всю футбольную среду. Я убеждён, что он будет тренером «Барселоны» долгие годы и подарит нам много радости. Игроки получают удовольствие от футбола – это заслуга Хави», — приводит слова Лапорты AS.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 8 марта 2022
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:40
-
16:28
-
16:21
-
16:15
-
15:59
-
15:48
-
15:46
-
15:42
-
15:34
-
15:33
-
15:04
-
14:58
-
14:48
-
14:47
-
14:47
-
14:44
-
14:08
-
13:56
-
13:47
-
13:30
-
13:26
-
13:09
-
13:08
-
12:55
-
12:39
-
12:29
-
12:19
-
12:03