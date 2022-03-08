Лапорта: я должен был уволить Кумана раньше. Хави отлично справляется

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что долго думал над увольнением экс-наставника сине-гранатовых Рональда Кумана.

«Уже в конце прошлого сезона у меня было множество сомнений по поводу Кумана. Но Рональд дал понять, что хочет продолжать работать с «Барселоной». Я дал ему шанс из уважения к его статусу легенды, но в один момент увидел – дела идут плохо, ничего не ладилось. Тогда я должен был принять важное решение. Я сделал это, не теряя уважения к людям.

Оглядываясь назад, я должен был принять это решение раньше. Я должен был прислушаться к своей интуиции. Всегда буду помнить Рональда за его гол на «Уэмбли» и за то, что он в качестве тренера делал ставку на молодых игроков. Если Куман обижен, то, надеюсь, это пройдёт.

Хави? Он отлично справляется. Он любит клуб, хорошо знает его и всю футбольную среду. Я убеждён, что он будет тренером «Барселоны» долгие годы и подарит нам много радости. Игроки получают удовольствие от футбола – это заслуга Хави», — приводит слова Лапорты AS.

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