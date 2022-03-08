Лапорта заявил, что не жалеет об уходе Месси из «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что не жалеет об уходе из каталонского клуба Лионеля Месси.

«Уход Месси из «Барселоны»? Это было самое печальное и болезненное решение, но я не жалею о нём. Мы должны были поставить клуб выше всех остальных, даже выше лучшего игрока в мире. Мы столкнулись с реальностью, которая исходила от катастрофического наследия, но, к счастью, история «Барселоны» продолжается», — приводит слова Лапорты AS.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.