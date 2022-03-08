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Гвардиола: не хотел, чтобы «Манчестер Сити» подавал апелляцию на удаление Уолкера

Гвардиола: не хотел, чтобы «Манчестер Сити» подавал апелляцию на удаление Уолкера
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не хотел, чтобы клуб подавал апелляцию на удаление защитника Кайла Уолкера в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Он заслужил, заслужил красную карточку, потому что сделал глупость. Я до сих пор злюсь на него, он знает об этом. Клуб подал апелляцию, но я не хотел этого. Надеюсь, он знает это. Я сразу после игры сказал, что он заслужил наказание», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Спортинг» состоится завтра, 9 марта, в Англии. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 5:0. Действующий победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси».

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