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Владелец «Сакраменто Кингз» Ранадиве может приобрести «Челси»

Владелец «Сакраменто Кингз» Ранадиве может приобрести «Челси»
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Владелец клуба НБА «Сакраменто Кингз» Вивек Ранадиве может приобрести футбольный клуб «Челси». Об этом сообщает Sportico.

По информации источника, Ранадиве максимально готов к сделке — ему осталось лишь уладить некоторые юридические аспекты. Состояние индийского бизнесмена оценивается в сумму более $ 700 млн.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

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