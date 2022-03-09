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Тренер «РБ Зальцбург» Яйсле прокомментировал поражение от «Баварии» со счётом 1:7

Тренер «РБ Зальцбург» Яйсле прокомментировал поражение от «Баварии» со счётом 1:7
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Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Маттиас Яйсле прокомментировал крупное поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов в игре с «Баварией» (1:7).

«Очень сложный вечер для наших ребят. Но другие команды также сталкивались с трудностями здесь. Против таких грандов ты обязан показывать свою лучшую игру, к сожалению, нам не удалось сегодня этого сделать.

Сейчас очень тяжело, но в целом, мы вынесли отсюда позитивные вещи. Мы стали самой молодой командой, которая пробилась в 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов», — цитирует Яйсле официальный сайт УЕФА.

В первом матче, который прошёл в Зальцбурге, австрийская команда сыграла вничью с «Баварией» 1:1. В ответной игре 1/8 финала ЛЧ мюнхенцы разгромили «Зальцбург» на домашнем стадионе со счётом 7:1, пройдя в четвертьфинальную стадию.

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